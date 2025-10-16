Rapina alle poste di Ugnano arrestato un 45enne a Firenze
Firenze, 16 ottobre 2025 - La polizia di stato di Firenze ha arrestato un cittadino italiano di 45 anni, accusato di rapina aggravata e ricettazione, per il colpo messo a segno lo scorso 19 agosto all’interno dell’ufficio postale di Ugnano, in piazza della Crezia. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita al termine di una serrata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze. Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile fiorentina, l’uomo, con il volto coperto da un casco e uno scaldacollo, aveva minacciato con una pistola i dipendenti dell’ufficio postale, riuscendo a farsi consegnar e 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it
