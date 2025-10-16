Rampolli di famiglia imprenditori artisti calciatori e volti tv | 15 under 40 o poco più di successo di Rimini
Rimini non è soltanto spiagge e turismo: è anche un terreno dove, tra aziende familiari storiche e start-up creative, crescono manager e fondatori giovani che stanno rimodellando il tessuto economico provinciale. Neo-imprenditori emergenti, rampolli di famiglie bene che diventano giovani capitani. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Risate assicurate con “L’Improvvisata Compagnia” di Latina, che presenta: IL PADRE DELLA SPOSA una famosa e divertentissima commedia in 2 atti di Caroline Francke. Giovanni è un imprenditore e padre di famiglia la cui bella e giovane figlia, di ritorno da - facebook.com Vai su Facebook