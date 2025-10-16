Ramacca irregolarità nel centro di raccolta scommesse | scattano le sanzioni
La polizia ha effettuato, martedì sera, un’attività di controllo del territorio ad ampio raggio nel comune di Ramacca, nell’ambito delle attività disposte dalla questura in tutta la provincia per contrastare fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, a cominciare dalla commissione di reati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
