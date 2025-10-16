Rally Tirreno Messina | in città torna l’emozione dell’atmosfera tricolore
Si aprono oggi, giovedì 16 ottobre, le iscrizioni per il 22° Rally Tirreno Messina, valido come finale nazionale di Coppa Italia Rally ACI Sport. Le adesioni potranno essere inviate fino a venerdì 7 novembre.La gara, organizzata da Top Competition in collaborazione con ACI Messina, è sostenuta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
