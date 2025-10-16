Rajwa di Giordania futura regina anche di stile | il viaggio in Europa
Elegante, raffinata e con una forte personalità che emerge anche dal suo stile. La principessa Rajwa di Giordania in questi giorni è in Europa per il suo primo viaggio istituzionale al fianco del marito, il principe ereditario Hussein di Giordania, e per l’occasione ha scelto di puntare su look di grande effetto, raffinati ma originali. L’abito nero con mantello per la visita alla coppia presidenziale francese. Per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron e la first lady francese Brigitte, la principessa Rajwa, 3 1 anni, ha scelto uno stile classico, ma allo stesso tempo moderno: vestito nero con bottoni e colletto sartoriale completato da un ampio mantello nero. 🔗 Leggi su Amica.it
