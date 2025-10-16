Rajwa di Giordania e Kate Middleton due future regine a Windsor | il confronto

Amica.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le due coppie sono spesso state paragonate, e adesso Kate e William d’Inghilterra e Rajwa e Hussein di Giordania si sono finalmente incontrati. L’occasione è stata la visita della coppia reale giordana al castello di Windsor, dove è stata accolta dai principi di Galles. Kate Middleton e Rajwa Giordania, due future regine a Windsor. L’incontro è stato un banco di prova per entrambe le coppie, che in futuro saliranno ai rispettivi troni. Un confronto tra future regine, anche, e non è un caos che sia Kate Middleton sia Rajwa di Giordania, al suo primo viaggio istituzionale in Europa, abbiano scelto look che esprimevano eleganza, raffinatezza ma anche potere. 🔗 Leggi su Amica.it

rajwa di giordania e kate middleton due future regine a windsor il confronto

© Amica.it - Rajwa di Giordania e Kate Middleton, due future regine a Windsor: il confronto

Leggi anche questi approfondimenti

rajwa giordania kate middletonKate Middleton, la Principessa Rajwa di Giordania rischia di oscurarla - Kate Middleton e Rajwa di Giordania si incontrano al castello di Windsor ed è subito sfida ad alti livelli: i look fantastici a confronto. Segnala dilei.it

rajwa giordania kate middletonWilliam e Kate, l'atteso incontro con Hussein e Rajwa di Giordania - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere. Scrive video.corriere.it

Rania di Giordania con un look sobrio ed elegante (firmato Fendi) per incontrare Papa Leone XIV - La Regina ha indossato un cappotto nero Fendi per l’udienza con Papa Leone XIV e abito verde bosco Prada per il colloquio con Giorgia Meloni ... Si legge su iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Rajwa Giordania Kate Middleton