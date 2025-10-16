Rajwa di Giordania e Kate Middleton due future regine a Windsor | il confronto

Le due coppie sono spesso state paragonate, e adesso Kate e William d’Inghilterra e Rajwa e Hussein di Giordania si sono finalmente incontrati. L’occasione è stata la visita della coppia reale giordana al castello di Windsor, dove è stata accolta dai principi di Galles. Kate Middleton e Rajwa Giordania, due future regine a Windsor. L’incontro è stato un banco di prova per entrambe le coppie, che in futuro saliranno ai rispettivi troni. Un confronto tra future regine, anche, e non è un caos che sia Kate Middleton sia Rajwa di Giordania, al suo primo viaggio istituzionale in Europa, abbiano scelto look che esprimevano eleganza, raffinatezza ma anche potere. 🔗 Leggi su Amica.it

