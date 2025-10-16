Rai1 cambia programmazione per i funerali di Stato | i nuovi orari di Il Paradiso delle Signore e La Vita in Diretta
Domani, venerdì 17 ottobre, Il Paradiso delle Signore e La Vita in Diretta cambiano orario di messa in onda: il TG1, dalle 15.45, trasmetterà i funerali dei tre carabinieri morti a Castel d'Azzano. La nuova programmazione di Rai1. 🔗 Leggi su Fanpage.it
