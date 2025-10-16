Rai Simona Sala alla guida di Radio 3

Il Consiglio di amministrazione della Rai, su proposta dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi, ha approvato le nomine di Simona Sala come direttrice di Radio3 e di Angela Mariella alla guida della Direzione per l’Offerta Informativa. Sala, che succede ad Andrea Montanari in procinto di andare in pensione, è stata approvata all’unanimità, mentre la nomina di Mariella – che subentra a Monica Maggioni, dimessasi per dedicarsi alla scrittura e alla conduzione – ha registrato l’unico voto contrario del consigliere Antonio Marano. Dopo l’uscita di Maggioni, la direzione era stata affidata temporaneamente alla vicedirettrice Sabrina Sacchi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

