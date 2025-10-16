Rai fumata bianca per Ok! Il Prezzo è Giusto | il game Mediaset torna nel 2026 chi sarà al timone
Perché “Ok! Il Prezzo è Giusto” torna in tv dopo 25 anni?. È arrivata la fumata bianca: la Rai ha ufficializzato l’accordo con Fremantle per riportare in onda “Ok! Il Prezzo è Giusto”, storico gioco a premi del Biscione. Il programma debutterà nella primavera 2026 e, contrariamente alle prime ipotesi, non andrà in onda nell’access prime time ma in prima serata, per quattro puntate evento. La Rai che punta ancora una volta sull’ effetto nostalgia dopo il ritorno in tv del cartone animato Goldrake. Chi condurrà la nuova edizione del game show?. Il nome più probabile è Flavio Insinna. Dopo l’esperienza su La7 e la partecipazione a Tale e Quale Show, il conduttore sarebbe pronto a tornare in grande stile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
