Rai Com al Mipcom di Cannes con la migliore produzione Rai

Roma, 16 ott. (askanews) – La nuova serie “Before Us – Prima di noi” diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella, coprodotta e distribuita nel mondo da Rai Com e che sarà presentata il 23 ottobre alla Festa del Cinema di Roma, è stato uno dei titoli italiani più apprezzati al mercato internazionale dell’audiovisivo Mipcom di Cannes. Tra i paesi che l’hanno già acquistata ci sono gli Stati Uniti, Canada, Francia, Finlandia e diversi altri mercati europei. Nella ricca line-up di Rai Com, tra le serie in catalogo di prossima messa in onda, c’erano “The cases of lawyer Guerrieri – I casi dell’Avv. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche questi approfondimenti

Tra le serie Rai presentate al Mipcom di Cannes, anche #ICasiDellAvvocatoGuerrieri, #LaPreside con Luisa Ranieri, #Estranei, #ImmaTataranni (stagioni 1-5) ad oggi trasmesso in 60 Paesi del mondo, #IlCommissarioRicciardi con Lino Guanciale (stagioni 1- - X Vai su X

Il film è stato presentato al MipCom di Cannes. Al centro, il mito della Ferrari e il suo «assassinio aziendale» ma anche «la famiglia, l’Italia e la lealtà» - facebook.com Vai su Facebook

Rai Com al Mipcom di Cannes con la migliore produzione Rai - (askanews) – La nuova serie “Before Us – Prima di noi” diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella, coprodotta e distribuita nel mondo da Rai Com e che sarà presentata il 23 ottobre all ... Da askanews.it

Rai Com al mercato internazionale Mipcom di Cannes - "Stucky" con Giuseppe Battiston, "Libera" con Lunetta Savino, "Leopardi" con Leonardo Maltese, "Gerri" con Giulio Beranek sono alcuni dei nuovi titoli che Rai Com presenterà al Mipcom di Cannes (al ... ansa.it scrive

NEWCO RAI INTERNATIONAL AL MIPCOM DI CANNES - – Per la prima volta NewCo Rai International partecipa alla piu’ importante manifestazione internazionale del mercato televisivo. primaonline.it scrive