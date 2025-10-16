Rai anche sulla tv di Stato va in onda la propaganda pro Pal
Mentre a Udine andava in scena l’ennesima guerriglia pro-Pal (di cui hanno fatto le spese undici operatori delle Forze dell’ordine e due giornalisti), da telecamere e microfoni Rai (Tg3 e RaiSport) partivano un paio di messaggi di propaganda anti-israeliana. Oltre al caso dell’inviato del Tg3 Jacopo Cecconi, c’è stato quello di Alessandro Antinelli, che commentava da studio insieme ad Andrea Stramaccioni la partita della Nazionale azzurra contro Israele. Alla fine del match il giornalista si è dapprima complimentato con quanti avevano permesso di raccontare, seppure «con difficoltà, questa giornata» (un riferimento al clima di tensione a pochi chilometri dallo stadio). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
