Rai 3 FarWest attacca Autogrill con video con accusatori incappucciati al testimone Portacci e a Salvo Sottile probabilmente è andato un Camogli di traverso

Nei servizi si parla di "vessazioni e sporcizia", ma il "testimone diretto" è Portacci, ex dipendente che sarebbe stato "licenziato per giusta causa da Autogrill per gravi comportamenti vessatori e di violenza nei confronti di colleghi". Diversi i commenti ai video in favore di Autogrill, come quell. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Rai 3, FarWest attacca Autogrill con video con "accusatori incappucciati", al testimone Portacci e a Salvo Sottile probabilmente è andato un "Camogli" di traverso

Argomenti simili trattati di recente

Paolo, 21 anni giustiziat0 a Palermo con un colpo di pistola alla fronte per avere tentato di fermare una rissa. Paolo non era un eroe, aveva solo tentato di fare la cosa giusta #palermo #farwest #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

A “Farwest” stasera su Rai 3 inchiesta su aree di servizio - A "Farwest" con Salvo Sottile in onda stasera su Rai 3 un'inchiesta su aree di servizio e manifestazioni 7 ottobre. corrierenazionale.it scrive

Farwest torna stasera in tv su Rai 3: focus sul Caso Garlasco e sul mondo oscuro delle sette religiose - L’apertura sarà dedicata a un’esclusiva indagine sul mondo delle aree di servizio autostradali, tra le testimonianze di dipendenti che denunciano turni estenuanti, scarsa igiene e cibi serviti oltre l ... Da corrieredellumbria.it

RAI 3 * “FARWEST” – 10/10 (21.25) : «INCHIESTA SU AREE DI SERVIZIO AUTOSTRADALI E SETTE RELIGIOSE, FOCUS SUI CASI GARLASCO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI ... - "Farwest" raccoglie le testimonianze di dipendenti che denunciano turni massacranti, condizioni igieniche precarie e alimenti serviti oltre la data di scadenza. Da agenziagiornalisticaopinione.it