Ragusa 13 arresti per droga e detenzione di armi

I carabinieri della Compagnia di Modica hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 13 indagati, emessa dal GIP presso il Tribunale di Ragusa. L'operazione, condotta in provincia di Ragusa da 60 Carabinieri, con l'ausilio di un elicottero e unità cinofile, ha permesso di smantellare piazze di spaccio molto attive nei territori di Ispica e Pozzallo. Sequestrati nel corso delle indagini cocaina, hashish, armi da fuoco ed esplosivi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ragusa, 13 arresti per droga e detenzione di armi

