Ragazzo sorpreso in una sala giochi sanzionato il titolare
Tempo di lettura: < 1 minuto Un ragazzo di 16 anni è stato sorpreso dai carabinieri in una sala giochi del quartiere napoletano di Fuorigrotta. Il proprietario della sala scommesse è stato sanzionato per un importo di 6.666 euro. L’attività sarà proposta per la chiusura che va da 10 a 30 giorni. I Carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli stanno setacciando il quartiere Fuorigrotta. La scorsa notte sono terminati gli ultimi controlli, effettuati con il contributo della Compagnia di Intervento Operativo del Reggimento Campania, arma preziosa per perquisizioni e blitz. Decine le persone identificate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
