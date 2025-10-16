Ragazzo di 20 anni accoltellato in strada a Ostia | caccia agli aggressori è in fin di vita

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato nella notte a Ostia, in via Forni. Trasportato al San Camillo di Roma è stato operato d'urgenza ed è ora ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono critiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

ragazzo 20 anni accoltellato20enne accoltellato per strada a Ostia, è grave - Un ragazzo di 20 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito in serata a Ostia, tra via Umberto Cagni e via Antonio ... Riporta rainews.it

ragazzo 20 anni accoltellatoAccoltellato al petto in Darsena a Viareggio, grave ragazzo di 20 anni - Viareggio, 5 ottobre 2025 – Paura e momenti di angoscia per un ragazzo di 20 anni, italiano, accoltellato nella con un'arma da taglio sul viale Europa. Come scrive msn.com

