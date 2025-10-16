Ragazzo di 20 anni accoltellato in strada a Ostia | caccia agli aggressori è in fin di vita

Un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato nella notte a Ostia, in via Forni. Trasportato al San Camillo di Roma è stato operato d'urgenza ed è ora ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono critiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

