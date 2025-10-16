Ragazzo di 16 anni ha una pistola nascosta nello zaino | paura a scuola

Momenti di preoccupazione mercoledì mattina all’istituto di istruzione superiore Piero Sraffa di via Comboni a Brescia, dove un ragazzo di 16 anni si è presentato a scuola con una pistola nello zaino. L’allarme è scattato immediatamente: sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

