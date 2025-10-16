Raffaella Fico innamorata di un calciatore? Sembrerebbe proprio di sì Ecco di chi si tratta

Comingsoon.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A quanto pare, il cuore di Raffaella Fico è tornato a battere per qualcuno. L'uomo in questione è un calciatore. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

raffaella fico innamorata di un calciatore sembrerebbe proprio di s236 ecco di chi si tratta

© Comingsoon.it - Raffaella Fico innamorata di un calciatore? Sembrerebbe proprio di sì. Ecco di chi si tratta

Argomenti simili trattati di recente

raffaella fico innamorata calciatoreRaffaella Fico ha un nuovo fidanzato? L'indiscrezione bomba: "Con un altro calciatore..." - Proprio così, secondo le ultime indiscrezioni, Raffaelle Fico non sarebbe più single ma si sarebbe fidanzata ... Riporta notizie.it

raffaella fico innamorata calciatoreÈ amore tra Raffaella Fico e Armando Izzo, calciatore del Monza: l’espediente Instagram che ha svelato il loro rapporto - Raffaella Fico avrebbe un nuovo fidanzato: si tratta di Armando Izzo, difensore del Monza, con il quale l’ex compagna di Mario Balotelli farebbe coppia ... Come scrive fanpage.it

raffaella fico innamorata calciatoreRaffaella Fico, il nuovo fidanzato è il calciatore Armando Izzo. Il gesto che non lascia dubbi - Dopo un lungo periodo di solitudine, Raffaella Fico avrebbe ritrovato la serenità in amore: il calciatore del Monza Armando Izzo ... Secondo dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Raffaella Fico Innamorata Calciatore