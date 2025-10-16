Raffaele Sollecito | ‘Vivo nella prigione del giudizio mi rivedo nel caso Garlasco’

“Assolto ma non libero”: Raffaele Sollecito si confessa su TikTok. «Ci sono storie che non finiscono, anche quando la giustizia dice che sei innocente. La mia è così». Con queste parole Raffaele Sollecito torna a parlare del caso Meredith Kercher, a quasi 18 anni dal delitto di Perugia. In un video pubblicato su TikTok – rilanciato anche dal sito di Repubblica – l’ex studente pugliese riflette sul peso dell’assoluzione e sullo stigma che, dice, «nessuna sentenza può cancellare». “La mia assoluzione non mi ha liberato, vivo nella prigione del giudizio”. Nel suo messaggio Sollecito parla con tono pacato ma fermo: «In un mondo come questo, una sentenza di assoluzione non ti libera, ma spesso ti porta in una nuova prigione: quella del giudizio nello sguardo delle persone». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

