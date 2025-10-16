Raffaele Sollecito su TikTok | Il politically correct difende le minoranze non gli innocenti Sono triste per Garlasco
"Ci sono storie che non finiscono, anche quando la giustizia dice che sei innocente. La mia è così". Inizia così Raffaele Sollecito il suo video su TikTok, piattaforma dove conta poco meno di 2mila follower. L'ingegnere, assolto in via definitiva per il delitto della studentessa britannica. 🔗 Leggi su Today.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Garlasco, il barese Raffaele #Sollecito su TikTok: “Si può rovinare la vita a un innocente. Sono in una nuova prigione" - X Vai su X
Quel maledetto giorno…. Raffaele Sollecito al festival di open racconta quel momento in cui lui e Amanda Knox furono accusati del delitto Meredith - facebook.com Vai su Facebook
Raffaele Sollecito, lo sfogo su TikTok: "Si rovina la vita degli innocenti" - Raffaele Sollecito, assolto nel 2015 dall’accusa di aver partecipato all’omicidio di Meredith Kercher, è tornato a parlare con un video- Lo riporta tg.la7.it
Delitto di Garlasco: arriva lo sfogo di Raffaele Sollecito in un video - Assolto per il caso di omicidio di Meredith Kercher, Raffaele Sollecito ha commentato il giallo del delitto di Garlasco con un parallelo. Scrive newsmondo.it
Raffaele Sollecito si sfoga su TikTok: “Si rovina la vita di un innocente e si fa finta di nulla, lo vedo anche in Garlasco. Mi porto addosso uno stigma” - L'uomo assolto per l'omicidio di Meredith Kercher si sfoga su TikTok e fa un parallelo con il caso di Garlasco ... Scrive ilfattoquotidiano.it