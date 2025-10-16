Raffaele Sollecito si sfoga su TikTok | Si rovina la vita a un innocente e si fa finta di nulla Lo vedo anche nel caso Garlasco
Quel maledetto giorno…. Raffaele Sollecito al festival di open racconta quel momento in cui lui e Amanda Knox furono accusati del delitto Meredith - facebook.com Vai su Facebook
Raffaele Sollecito si sfoga su TikTok: “Si rovina la vita di un innocente e si fa finta di nulla, lo vedo anche in Garlasco. Mi porto addosso uno stigma” - L'uomo assolto per l'omicidio di Meredith Kercher si sfoga su TikTok e fa un parallelo con il caso di Garlasco ... Scrive ilfattoquotidiano.it