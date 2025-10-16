Raffaele Sollecito si sfoga su TikTok | Si rovina la vita a un innocente e si fa finta di nulla Lo vedo anche nel caso Garlasco

Affaritaliani.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assolto per l’omicidio di Meredith Kercher, Sollecito parla su TikTok: “Mi porto addosso uno stigma, la sentenza non ti libera dal giudizio degli altri”. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

raffaele sollecito si sfoga su tiktok si rovina la vita a un innocente e si fa finta di nulla lo vedo anche nel caso garlasco

© Affaritaliani.it - Raffaele Sollecito si sfoga su TikTok: "Si rovina la vita a un innocente e si fa finta di nulla. Lo vedo anche nel caso Garlasco,"

Scopri altri approfondimenti

raffaele sollecito sfoga tiktokRaffaele Sollecito si sfoga su TikTok: “Si rovina la vita di un innocente e si fa finta di nulla, lo vedo anche in Garlasco. Mi porto addosso uno stigma” - L'uomo assolto per l'omicidio di Meredith Kercher si sfoga su TikTok e fa un parallelo con il caso di Garlasco ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Raffaele Sollecito Sfoga Tiktok