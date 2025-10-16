Raffaele Sollecito si sfoga su TikTok | Si rovina la vita a un innocente e si fa finta di nulla Lo vedo anche nel caso Garlasco
Assolto per l’omicidio di Meredith Kercher, Sollecito parla su TikTok: “Mi porto addosso uno stigma, la sentenza non ti libera dal giudizio degli altri”. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
News recenti che potrebbero piacerti
"Ci sono storie che non finiscono.. la mia è così. Si rovina la vita degli innocenti". Raffaele Sollecito torna a parlare dell'omicidio di Meredith Kercher ma anche di Garlasco. #Tg1 Gian Vito Cafaro - X Vai su X
"Ci sono storie che non finiscono.. la mia è così. Si rovina la vita degli innocenti". Raffaele #Sollecito torna a parlare dell'omicidio di Meredith Kercher ma anche di Garlasco. #Tg1 Gian Vito Cafaro - facebook.com Vai su Facebook
Raffaele Sollecito si sfoga su TikTok: "Si rovina la vita a un innocente e si fa finta di nulla. Lo vedo anche nel caso Garlasco" - Assolto per l’omicidio di Meredith Kercher, Sollecito parla su TikTok: “Mi porto addosso uno stigma, la sentenza non ti libera dal giudizio degli altri” ... Secondo affaritaliani.it
Raffaele Sollecito si sfoga su TikTok: “Si rovina la vita di un innocente e si fa finta di nulla, lo vedo anche in Garlasco. Mi porto addosso uno stigma” - L'uomo assolto per l'omicidio di Meredith Kercher si sfoga su TikTok e fa un parallelo con il caso di Garlasco ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Raffaele Sollecito, lo sfogo su TikTok: "Si rovina la vita degli innocenti" - Raffaele Sollecito, assolto nel 2015 dall’accusa di aver partecipato all’omicidio di Meredith Kercher, è tornato a parlare con un video- Scrive tg.la7.it