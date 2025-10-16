Raffaele Sollecito in un video sui social | Porto stigma che non è stato tolto nemmeno con l' assoluzione

Baritoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ci sono storie che non finiscono, anche quando la giustizia dice che sei innocente. La mia è così”. A parlare, in un video su TikTok, è Raffaele Sollecito intervenuto con un post sul caso di Meredith Kercher, uccisa il 1° novembre 2007 a Perugia. Lo riporta l'Ansa. Sollecito, coinvolto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

