Raffaele Sollecito in un video sui social | Porto stigma che non è stato tolto nemmeno con l' assoluzione
“Ci sono storie che non finiscono, anche quando la giustizia dice che sei innocente. La mia è così”. A parlare, in un video su TikTok, è Raffaele Sollecito intervenuto con un post sul caso di Meredith Kercher, uccisa il 1° novembre 2007 a Perugia. Lo riporta l'Ansa. Sollecito, coinvolto. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Altre letture consigliate
Raffaele Sollecito torna a parlare dell’omicidio di Meredith Kercher su TikTok: «Ho un marchio addosso» VIDEO - X Vai su X
La Stampa. . “Ci sono storie che non finiscono, anche quando la giustizia dice che sei innocente. La mia è così”. Parla Raffaele Sollecito, che dopo gli sviluppi sul caso Garlasco ha deciso di usare i social per rendere pubblico il suo pensiero. "Si può rovinare - facebook.com Vai su Facebook
Raffaele Sollecito, lo sfogo su TikTok: "Si rovina la vita degli innocenti" - Raffaele Sollecito, assolto nel 2015 dall’accusa di aver partecipato all’omicidio di Meredith Kercher, è tornato a parlare con un video- tg.la7.it scrive
Delitto di Garlasco: arriva lo sfogo di Raffaele Sollecito in un video - Assolto per il caso di omicidio di Meredith Kercher, Raffaele Sollecito ha commentato il giallo del delitto di Garlasco con un parallelo. Lo riporta newsmondo.it
Raffaele Sollecito si sfoga su TikTok: "Si rovina la vita a un innocente e si fa finta di nulla. Lo vedo anche nel caso Garlasco," - Assolto per l’omicidio di Meredith Kercher, Sollecito parla su TikTok: “Mi porto addosso uno stigma, la sentenza non ti libera dal giudizio degli altri” ... Secondo affaritaliani.it