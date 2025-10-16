Rafah chiusa agli aiuti Israele minaccia di riprendere i raid
Dopo la consegna degli ostaggi israeliani in vita e di parte dei corpi di quelli uccisi, Washington e Tel Aviv tornano a minacciare Hamas. Inferno e distruzione totale spetterebbero al . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Ostaggi morti, Hamas viola i patti e restituisce 4 corpi su 28. Israele reagisce: Rafah chiusa finché non torneranno tutte le salme - X Vai su X
Corriere della Sera. . Il valico di Rafah tra Gaza ed Egitto, non sarà riaperto oggi agli aiuti. Lo ha chiarito un funzionario d'Israele alla stampa, dopo che l'emittente Kan aveva dato per certa la riapertura alle merci. Ieri il governo aveva deciso che il passaggio de - facebook.com Vai su Facebook
Media, Israele riaprirà oggi il valico di Rafah agli aiuti - Israele autorizzerà la riapertura del valico di Rafah tra Egitto e Gaza oggi per consentire il transito degli aiuti umanitari, riporta l'emittente pubblica israeliana Ka ... Si legge su tuttosport.com
Gaza, media: “Israele riaprirà il valico di Rafah per far passare gli aiuti”. Netanyahu: “Se Hamas non si disarma, si scatenerà l’inferno” - Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un’intervista alla Cbs News. Riporta ilfattoquotidiano.it
Gaza, valico di Rafah chiuso e aiuti ridotti: Israele punisce Hamas per i corpi degli ostaggi non consegnati - Israele mantiene chiuso il valico di Rafah e riduce gli aiuti a Gaza in risposta alla mancata restituzione dei corpi degli ostaggi. notizie.it scrive