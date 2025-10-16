Rachele farfalla di luce | la città di Vibo si stringe al ricordo e alla speranza

Emozione e impegno alla cerimonia in memoria di Rachele Nardo: la comunità vibonese si stringe attorno alla famiglia e all’Associazione LL FF ODV. Un anno dopo la dolorosa perdita della giovane Rachele Nardo, la sua memoria continua a illuminare la città di Vibo Valentia, trasformando il lutto in impegno e speranza. Domenico Nardo e la moglie Maristella Fatiga hanno scelto di ricordare la figlia al Liceo “Vito Capialbi”, la scuola che Rachele aveva frequentato, attraverso una cerimonia intensa e partecipata, simbolo della forza di un padre e di una famiglia che hanno trovato nella fede e nella solidarietà la spinta per guardare avanti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

