Raccolta rifiuti Ambiente | Serie difficoltà nel garantire i servizi con lo sciopero indetto dai sindacati
“Serie difficoltà” si preannunciano nella raccolta dei rifiuti e la pulizia a Pescara, Città Sant’Angelo e tutti i comuni servizi da Ambiente spa venerdì 17 settembre per lo sciopero nazionale del settore Igiene Ambientale cui hanno aderito, anche in Abruzzo, Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
