Raccolta delle Castagne tra i Castagneti dei Monti Picentini | l’iniziativa dell’Azienda Agricola Giaquinto

Domenica 19 ottobre l’autunno si celebra con gusto e tradizione grazie all’iniziativa promossa dall’Azienda Agricola Giaquinto, che invita adulti e bambini a partecipare alla “Raccolta della Castagna” tra i secolari castagneti dei Monti Picentini.L’evento offre un’occasione unica per riscoprire i. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

