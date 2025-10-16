Raccoglie i rifiuti per strada e viene travolto da un'auto | gravissimo netturbino di 38 anni

Un 38enne è stato travolto da un fuoristrada nella mattinata del 16 ottobre a San Genesio e Uniti (Pavia). L'uomo, un addetto alla nettezza urbana, era impegnato nella raccolta dei rifiuti quando è stato investito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

