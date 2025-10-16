Rabiot un mese di stop come Pulisic E nessuno dei due si allena con Conte Milan nei guai
Brutte notizie in casa Milan. Si sono fatti male in un colpo solo Rabiot e Pulisic che sono due tra i migliori della squadra di Allegri. Non solo ma è in forse anche Saelemaekers il cui infortunio però dovrebbe essere meno grave del previsto. Vale la pena ricordare che Rabiot si è infortunato in Nazionale (come Pulisic) e non per la trasferta in Australia per giocare Milan-Como. Scrive Di Marzio: Rabiot salterà la partita contro la Fiorentina e non solo. Il centrocampista francese non ha recuperato dalla botta rimediata al polpaccio con la Nazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
