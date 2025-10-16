Lovere (Brescia), 16 ottobre 2025 – I carabinieri della Stazione di Lovere, che fa capo alla Compagnia di Clusone, in coordinamento con la Procura di Milano, hanno smantellato un sistema di intestazioni fittizie finalizzato a coprire attività criminali. Al centro dell'inchiesta c’è un uomo di 58 anni, residente a Milano. L'indagine ha ricostruito un meccanismo fraudolento che s fruttava il Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Il sospettato, assieme ad altri complici, avrebbe dichiarato il falso, spacciandosi come proprietario di ben 15 veicoli. In realtà, quelle autovetture erano materialmente nelle mani di soggetti terzi, rimasti così nell'ombra, tra cui ci sarebbero anche dei nomadi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quindici auto intestate ma un milanese ma in realtà utilizzate dalla criminalità