Qui Atalanta Scamacca mette la Lazio nel mirino Torna in gruppo e aspetta domenica

La sosta per le nazionali, arrivata opportuna per l’ Atalanta, sta restituendo quasi tutti gli acciaccati o infortunati a Ivan Juric. Lunedi sera Charles De Ketelaere ha giocato 81’ con il Belgio, procurandosi anche un rigore, dimostrando di essersi completamente ristabilito dal risentimento muscolare che lo aveva costretto a saltare Bruges e Como. Giorgio Scalvini e Nicola Zalewski, fermi anche loro per risentimenti muscolari, sembrano avviati ad esserci domenica contro la Lazio, nella sfida casalinga in programma alle 18 alla New Balance Arena. Ma il recupero più importante, soprattutto sotto un profilo tattico, è quello del centravanti Gianluca Scamacca, che la settimana scorsa è tornato a svolgere lavoro individuale sul campo e da martedì ha ripreso ad allenarsi con il gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

