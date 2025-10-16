Qui ascoli Passeri | | Lavoriamo per rasserenare gli animi

Il momento che si è sviluppato ieri è stato vissuto con particolare emozione da Bernardino Passeri, amministratore unico del Picchio. Nonostante il lutto che lo ha colpito nei giorni scorsi per la scomparsa della cara mamma Elsa, il presidente bianconero non ha voluto mancare. "Ho trascorso una giornata molto bella e serena – commenta –. Ho avuto giorni duri e trascorrere queste due ore col vescovo, con la mia squadra e la Sambenedettese mi ha dato molto sollievo. Il derby che ci sarà a breve qualche preoccupazione me la dava, ma l’ho sempre riportato a un evento sportivo. Da tanto stiamo lavorando per rasserenare gli animi e quella di oggi è stata una tappa fondamentale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

