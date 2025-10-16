Questione dazi la Città Metropolitana apre le porte a Hong Kong | Napoli ponte con l’Asia per nuove rotte commerciali

In un contesto globale segnato da nuove politiche doganali, l’incontro odierno a Palazzo Matteotti consolida la rotta verso Hong Kong, piattaforma privilegiata per le eccellenze campane verso l’Oriente. La ricerca di nuovi e stabili concept di scambio commerciale per il “Made in Naple s” passa – anche – da Hong Kong. In un momento storico particolarmente delicato per il commercio mondiale, caratterizzato dall’istituzione di dazi e dalla ridefinizione delle catene di approvvigionamento, la Città Metropolitana di Napoli ha ospitato oggi, nella Sala “Cirillo”, l’incontro strategico “Think Business, Think Hong Kong: un ponte tra Napoli e l’Asia”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it