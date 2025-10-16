Quell’interrogatorio sulla vicenda Equalize in cui ai pm interessano molto i colleghi
Ci si immagini un minuetto, o forse meglio un tango. Nel quale una coppia, avvinghiata, gira vorticosamente con movimenti ripetuti, andando sbattere contro altri in sala. Ma continua a girare. L’in. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Corriere della Sera. . La voce trema, le parole si interrompono, le frasi restano a metà. F. D., imprenditore di Sant’Omobono, è uscito da otto ore di interrogatorio in questura in cui ha raccontato della telefonata disperata di Pamela Genini, sua ex fidanzata, che - facebook.com Vai su Facebook
Quell'interrogatorio sulla vicenda Equalize in cui ai pm interessano molto i colleghi - Al di là dell’attenzione morbosa per i rapporti politici dell'ex presidente di Fondazione Fiera, molte domande dei magistrati che lo interrogano impattano sul mondo della giustizia: da Fabio Roia a Pi ... ilfoglio.it scrive