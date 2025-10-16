Per capire quanto si muove davvero il mercato immobiliare, non è sufficiente analizzare il numero delle case vendute, ma è necessario osservare il dato in rapporto a chi, potenzialmente, potrebbe comprarle – spiega Giuseppe Crupi, ceo di Abitare Co. –. Mettendo a confronto il numero di compravendite con la popolazione maggiorenne di ciascun comune, si ottiene un indicatore che misura la vivacità del mercato locale. Spesso i centri medio-piccoli sono più dinamici rispetto alla grandi realtà metropolitane, alle grandi città grazie alla maggiore accessibilità dei prezzi e a un’offerta abitativa più ampia in rapporto alla domanda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Quell’indice svela la vivacità. Siamo un’Italia a due velocità"