quelli di rick owens sono i nostri dr martens preferiti

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La collaborazione tra Dr. Martens e Rick Owens è una di quelle che non devono reinventarsi per restare rilevanti. Non servono spiegazioni, non servono forzature: semplicemente continua a funzionare. Da una parte l’impatto fisico dei classici anfibi, dall’altra la costruzione ossessiva e rituale di Rick Owens. Due codici diversi che da anni si muovono insieme con la naturalezza di chi condivide un'estetica di successo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

