Quella volta al Festival di Venezia… Pamela Genini altro orrore sul fidanzato che l’ha uccisa a coltellate

Si è consumata a Milano l’ennesima tragedia che porta il nome di una giovane donna, Pamela Genini, uccisa brutalmente da colui che diceva di amarla. A soli 29 anni, l’ex modella e imprenditrice è stata trafitta da 24 coltellate inferte dal suo ex compagno, Gianluca Soncin, 52 anni. Colpi violenti e mirati, al collo, al torace, all’addome e alle braccia: queste ultime ferite, secondo gli investigatori, sono il segno disperato di un tentativo di difesa, di una lotta estrema per salvarsi la vita. L’uomo non accettava la fine della loro relazione e, accecato dall’ossessione, ha scelto di trasformare il rifiuto in una condanna a morte. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it