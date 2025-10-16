Quel disturbo che nessuno racconta ma che oggi si può curare

S pesso seppellita sotto il peso dell’imbarazzo, l’incontinenza fecale è una condizione profondamente invalidante. Per abbattere il muro dello stigma, abbiamo intervistato la dottoressa Paola De Nardi, presidente della Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale (SICCR), nonché Responsabile di Unità Funzionale presso l’Unità di Chirurgia Colorettale dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, diretta dal professor Pierpaolo Sileri. Insieme, presiedono l’11° Congresso Nazionale della SICCR, che ha preso il via oggi. Intestino sano: sei cibi che aiutano il microbioma X Dati allarmanti: l’impatto è superiore al diabete. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Quel disturbo che nessuno racconta, ma che oggi si può curare

Approfondisci con queste news

Nessun dolore, nessun disturbo: proprio quel benessere apparente lo ha tenuto lontano dai controlli - facebook.com Vai su Facebook

Quel disturbo intestinale che nessuno racconta, ma che oggi si può curare - Il tabù dell'incontinenza fecale, oggi si può superare con riabilitazione, neuromodulazione e medicina rigenerativa che offrono nuove soluzioni ... Da iodonna.it

Salute: 1 italiano su 4 vive con un disturbo mentale, un libro racconta le loro storie - Il 50% di questi insorge prima dei 15 anni e l'80% entro i 18. Segnala iltempo.it

Che cos'è il disturbo affettivo stagionale e perché si manifesta con l'arrivo dell'autunno? - Alcuni sintomi sono comuni a quelli della depressione, ma altri sono tipici: dormire a lungo, mangiare tanto ma si è anche più reattivi agli eventi positivi. Secondo msn.com