Quel difficile disgelo tra Russia e Siria Putin tenta il rientro in Siria

16 ott 2025

Prove di distensione tra Mosca e Damasco. Mercoledì, il presidente siriano, Ahmed al-Sharaa, si è recato in Russia, dove ha incontrato Vladimir Putin. “Esistono relazioni bilaterali e interessi comuni che ci legano alla Russia, e rispettiamo tutti gli accordi stipulati con essa. Stiamo lavorando per ridefinire la natura delle relazioni con la Russia”, ha dichiarato, rivolgendosi al capo del Cremlino. “Abbiamo stretti rapporti con la Russia e gran parte del settore energetico in Siria dipende dalle competenze russe”, ha aggiunto il leader siriano. “In tutti questi decenni, siamo sempre stati guidati da una cosa: gli interessi del popolo siriano”, ha affermato, dal canto suo, lo zar, che ha anche definito il rovesciamento di Bashar al Assad un “grande successo e un passo verso il consolidamento della società”. 🔗 Leggi su Panorama.it

