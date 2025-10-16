Quattro passi tra le passioni e le ossessioni di McCarthy
Amava le macchine da corsa, le armi da fuoco, le giacche di tweed che possedeva a centinaia, con un numero adeguato di camicie e una notevole quantità di completi eleganti mai indossati. Si direbbe il guardaroba di un dandy e in effetti lo è: apparteneva al solitario e taciturno, per chi non era cosi fortunato da essergli amico, Cormac McCarthy. L’uomo che, parole sue – era stato “così povero da doversi lavare i denti con i campioncini del dentifricio” – aveva in casa un ricco guardaroba. Nel parco macchine spiccavano una Ford GT40 e una Buick Riviera. Qualche auto da corsa era già stata venduta dal fratello minore Dennis, che accompagna il cronista dello Smithsonian Magazine nella casa a Santa Fe, dove lo scrittore aveva vissuto con la terza moglie e il figlio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
