Quattro anni di attesa per lo scatto perfetto | la Corsica vista dalla Toscana la foto spettacolare di Fabio Longaron

Firenze, 16 ottobre 2025 – Il faro della Corsica immortalato dalla Toscana. È l’ennesimo scatto spettacolare opera di Fabio Longaron, giovane di Massarosa con la passione per la fotografia. Che ha presentato sui social lo scatto con questo post: “ L’isolotto della Giraglia, in Corsica, incastonato per pochi minuti nel Sole che, tramontando, ha rimarcato le “minuscole” silhouette del suo faro e della sua torre". Ad aggiungere magia a questa foto spettacolare, il fatto che Fabio la cercava da oltre quattro anni. Uno scatto spettacolare che arriva dopo molti altri, ad esempio quello della ‘ cometa del secolo ’, la C2023 A3 Tsuchinshan-Atlas sopra Volterra, e del Monviso catturato dalla collina di Pedona, sopra Camaiore, a ben 269 chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quattro anni di attesa per lo scatto perfetto: la Corsica vista dalla Toscana, la foto spettacolare di Fabio Longaron

