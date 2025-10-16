Quarto Grado | ospiti e anticipazioni di venerdì 17 ottobre
Nuovo appuntamento con “ Quarto Grado ”: gli ospiti e le anticipazioni di venerdì 17 ottobre. Venerdì 17 ottobre, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con “ Quarto Grado ”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco. Prosegue l’inchiesta nei confronti di Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, la ragazza uccisa il 13 agosto 2007. Tra i sospetti di corruzione e cambi di avvocati (è attesa per conoscere il nuovo legale che prenderà il posto di Massimo Lovati) diventa centrale la pista dei soldi. 🔗 Leggi su 361magazine.com
