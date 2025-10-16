Quartieri alle urne il 14 dicembre Si potrà votare anche online ma l’affluenza è un’incognita
Approvato il nuovo regolamento dei quartieri con i voti della maggioranza, parte la marcia verso le elezioni dei nuovi consigli, con l’eterno dilemma: quanti cesenati andranno alle urne? Le precedenti elezioni si tennero il 20 settembre 2020. Andò al voto un misero 17,75 per cento a livello comunale contro il 31,78 per cento delle elezioni 2010, le ultime precedenti a suffragio diretto per i quartieri. Voto online. Questa volta il traino non c’è, ma c’è il voto online, si può votare da casa dalle 12 di mercoledì 10 dicembre alle 21 di domenica 14 dicembre, tramite autenticazione Spid o carta d’identità elettronica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
