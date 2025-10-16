Quartiere Ferrovia il Centro culturale islamico favorevole al ' Controllo di Vicinato' | Tolleranza zero
Il Centro Culturale Islamico di Foggia Bangladesh (CCIFB) sollecita l'attuazione rigorosa del protocollo di ‘Controllo di Vicinato’ e dell'ordinanza anti-alcol adottati dall'amministrazione, al fine di prevenire il peggioramento della situazione dell'ordine pubblico nel Quartiere Ferrovia di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Quartiere Ferrovia, l’appello del Centro Culturale Islamico: “Serve tolleranza zero e piena applicazione del controllo di vicinato” - X Vai su X
Emergenza sicurezza al Quartiere Ferrovia Vertice in Prefettura: le novità ? - facebook.com Vai su Facebook
Centro culturale o moschea abusiva? Cosa sappiamo sul nuovo progetto urbano nel quartiere di San Siro a Milano - Con l'inizio del nuovo anno, il 13 gennaio, è stato avviato un nuovo progetto urbano all'incrocio tra via Capecelatro e via Gianicolo, nel cuore del quartiere di San Siro della città di Milano. Segnala fanpage.it
Il quartiere delle arti. A Rifredi una libreria e il centro culturale - Domani pomeriggio (dalle 18 in poi) taglio del nastro ufficiale per la nuova Libreria Libraccio Dalmazia di via Vittorio Emanuele II, la numero 65 del gruppo Libraccio. Da lanazione.it