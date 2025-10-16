Quartiere Ferrovia il Centro culturale islamico favorevole al ' Controllo di Vicinato' | Tolleranza zero

Foggiatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro Culturale Islamico di Foggia Bangladesh (CCIFB) sollecita l'attuazione rigorosa del protocollo di ‘Controllo di Vicinato’ e dell'ordinanza anti-alcol adottati dall'amministrazione, al fine di prevenire il peggioramento della situazione dell'ordine pubblico nel Quartiere Ferrovia di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Centro culturale o moschea abusiva? Cosa sappiamo sul nuovo progetto urbano nel quartiere di San Siro a Milano - Con l'inizio del nuovo anno, il 13 gennaio, è stato avviato un nuovo progetto urbano all'incrocio tra via Capecelatro e via Gianicolo, nel cuore del quartiere di San Siro della città di Milano. Segnala fanpage.it

Il quartiere delle arti. A Rifredi una libreria e il centro culturale - Domani pomeriggio (dalle 18 in poi) taglio del nastro ufficiale per la nuova Libreria Libraccio Dalmazia di via Vittorio Emanuele II, la numero 65 del gruppo Libraccio. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Quartiere Ferrovia Centro Culturale