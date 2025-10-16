Quartiere Ferrovia due schiaffi alla legalità in via Piave | sigilli violati e minacce da taxi abusivo
Due episodi, poche ore di distanza, stesso luogo: via Piave, quartiere Ferrovia. Prima la riapertura abusiva di un locale appena sottoposto a sequestro, con i sigilli rotti e cittadini extracomunitari introdotti all’interno; poi le minacce a una coppia da parte del conducente di un taxi abusivo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
