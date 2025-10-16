Quarta giornata Basket Eurolega 2025 26 | Bologna torna a vincere battuto il Monaco

N ella quarta giornata Basket Eurolega 20252026 Le V nere riscattano le ultime due sconfitte consecutive grazie al successo sul proprio campo contro il Monaco per 77-73. I campioni d’Italia fanno loro un match rimasto sul filo dell’equilibrio fino a fine, resistendo bene agli assalti dei francesi. Decisivi, per i padroni di casa, i 24 punti di Edwards. QUARTA GIORNATA BASKET EUROLEGA 202526: VIRTUS BOLOGNA-MONACO 77-73 I felsinei portano a casa una vittoria soffertissima, ma comunque meritata per come è stata gestita. Il match è molto equilibrato come dimostrano i parziali dei singoli quarti: alla fine del primo è perfetta parità, mentre all’intervallo lungo Bologna è avanti di tre punti(37-34). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Quarta giornata Basket Eurolega 2025/26: Bologna torna a vincere, battuto il Monaco

