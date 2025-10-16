Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento

Il valore del PSV oggi Oggi, 16 Ottobre 2025, il prezzo medio del gas naturale all’ingrosso presso il Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 0,325 euroSmc. Questo valore è stato ottenuto convertendo il prezzo di 34,32 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. Andamento recente del PSV: tendenze e analisi Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una leggera volatilità, con una tendenza al rialzo rispetto ai valori di inizio mese. Dopo aver toccato un minimo di 30,16 euroMWh (0,282 euroSmc) il 5 Ottobre 2025, il prezzo è risalito progressivamente, superando nuovamente la soglia dei 34 euroMWh (0,318 euroSmc) nelle ultime sedute. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

