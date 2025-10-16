Quanto costano i perizomi pelosi di Kim Kardashian

Avete visto uno dei perizomi con i peli pubici fake prodotti da Skims, il brand di Kim Kardashian? Ecco quanto costa ogni pezzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

I perizomi pelosi di Kim Kardashian fanno scalpore: sold out in poche ore - L'ultima idea imprenditoriale della socialité sta spopolando in America e non solo: tutti parlano di questa inaspettata idea pubblicitaria ... Come scrive corrieredellosport.it

I peli pubici non sono più un tabù: arriva il perizoma “peloso” di Kim Kardashian - I perizomi con i peli pubici finti: ecco com'è fatto e quanto costa il capo di lingerie super provocatorio ... Segnala fanpage.it

Kylie nuda e glitterata, Kim coi perizoma pelosi: cosa non si fa per vendere - Kylie Jenner in body painting per promuovere la sua nuova linea di cosmetici e la sorellastra Kim Kardashian lancia i perizoma con finti peli intimi: una famiglia di strateghe del marketing ... Secondo dilei.it