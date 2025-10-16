Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, su cui si innestano poi i costi di commercializzazione, trasporto, oneri e imposte. Al 16 Ottobre 2025, il PUN giornaliero si attesta a 0,12298 €kWh (122,98 €MWh), mentre la media dei primi 15 giorni di Ottobre 2025 è di circa 0,120 €kWh. Questi valori sono sensibilmente inferiori rispetto ai picchi registrati tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, quando il PUN ha superato anche i 0,18 €kWh. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

