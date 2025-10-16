Quanto costa correre un'ora su una F1 in un vero GP | il processo a McLaren svela il prezzo da capogiro

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I documenti del processo tra McLaren e Alex Palou rivelano il prezzo esorbitante per una singola sessione di prove libere di F1: un costo milionario che svela come i team abbiano trasformato l'obbligo imposto dalla FIA in una fonte di guadagno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

costa correre f1 veroQuanto costa correre un’ora su una F1 in un vero GP: il processo a McLaren svela il prezzo da capogiro - I documenti del processo tra McLaren e Alex Palou rivelano il prezzo esorbitante per una singola sessione di prove libere di F1: un costo milionario che ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Costa Correre F1 Vero