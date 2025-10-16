Ribadisce di "non avere velleità" ma al tempo stesso sottolinea di "rappresentare una vasta comunità che non ha mai smesso di credere in lui tanto da dimostralo con 22mila preferenze". Matteo Biffoni irrompe sulla scena regionale toscana. E’ chiaro. Che sarebbe stato un successo si sapeva, di queste proporzioni forse no. Biffoni risorsa certo, come sottolinea il Pd (qualcuno a denti stretti), ma anche Biffoni ingombrante quando l’euforia si attenua e lascia il posto alle riflessioni. Perché il leader dei riformisti dem è personaggio, ha seguito e chiede implicitamente attenzione adeguata. In pratica come si traduce? Può entrare in giunta regionale solo se la delega sarà con portafoglio, con le mani libere e con la possibilità di incidere in un ambito fondamentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quanta città in Regione. Biffoni entra in giunta solo con delega pesante